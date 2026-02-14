Jornada solidaria en Los Hornos: con asistencia para las familias del barrio
La Iglesia Kairos junto a la agrupación 22 de Abril, realizó una actividad comunitaria en 153 y 75 con juegos, ropero solidario y entrega de mercadería para vecinos de la zona.
En paralelo a los festejos por un aniversario en otro punto de la localidad, en 153 y 75, en pleno corazón de Los Hornos, se vivió una tarde cargada de solidaridad y compromiso social. La Iglesia Kairos, acompañada por la agrupación 22 de Abril, organizó una jornada destinada a brindar apoyo y contención a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
“Venimos a este territorio para poder brindar un momento de esperanza y alegría a los niños, a los jóvenes y a las familias”, expresó Fabián, uno de los referentes de la actividad. La propuesta incluyó la participación de cinco payasos que animaron la tarde con juegos y actividades recreativas, generando sonrisas entre los más chicos.
Además, se instaló un ropero comunitario donde se entregó ropa y mercadería a quienes lo necesitan. Decenas de vecinos se acercaron para compartir una jornada distinta, en un clima agradable que acompañó la iniciativa.