Se realizó una cena conmemorativa por el 143° aniversario de Los Hornos
Representó la antesala de los festejos que se desarrollarán este sábado en la histórica localidad.
El intendente de La Plata, Julio Alak, participó ayer de una cena organizada por la Red de Comedores Papa Francisco y la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús con motivo del 143° aniversario de Los Hornos. La celebración continuará esta tarde con diversas actividades para toda la familia.
En esta oportunidad, el encuentro tuvo lugar desde las 20:00 y contó con la presencia del obispo auxiliar de la ciudad, Jorge González, y la diputada provincial Lucía Iañez.
También participaron la delegada de Los Hornos, Paola Palmieri; funcionarios de la Municipalidad de La Plata, ANSES y UMUPLA; y representantes del Club Capital Chica, el Consejo de Instituciones Los Hornos (CILHO), la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO), la Mesa local de Niñez y Adolescencia, el Grupo Emaús Parroquia Sagrado Corazón, instituciones educativas, CEPA y Bomberos de Los Hornos.
Durante el encuentro. se entregaron premios a vecinos y vecinas de la localidad, hubo un show musical, un brindis y el tradicional corte de torta.
Cabe recordar que los festejos por el 143° aniversario de la localidad continuarán esta tarde en Avenida 60 y 137 con una agenda de actividades que incluirá una muestra fotográfica histórica, charlas, el desfile tradicionalista y bandas musicales.