Se realizó una cena conmemorativa por el 143° aniversario de Los Hornos

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó ayer de una cena organizada por la Red de Comedores Papa Francisco y la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús con motivo del 143° aniversario de Los Hornos. La celebración continuará esta tarde con diversas actividades para toda la familia.

En esta oportunidad, el encuentro tuvo lugar desde las 20:00 y contó con la presencia del obispo auxiliar de la ciudad, Jorge González, y la diputada provincial Lucía Iañez.

También participaron la delegada de Los Hornos, Paola Palmieri; funcionarios de la Municipalidad de La Plata, ANSES y UMUPLA; y representantes del Club Capital Chica, el Consejo de Instituciones Los Hornos (CILHO), la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO), la Mesa local de Niñez y Adolescencia, el Grupo Emaús Parroquia Sagrado Corazón, instituciones educativas, CEPA y Bomberos de Los Hornos.

Durante el encuentro. se entregaron premios a vecinos y vecinas de la localidad, hubo un show musical, un brindis y el tradicional corte de torta.

Cabe recordar que los festejos por el 143° aniversario de la localidad continuarán esta tarde en Avenida 60 y 137 con una agenda de actividades que incluirá una muestra fotográfica histórica, charlas, el desfile tradicionalista y bandas musicales.