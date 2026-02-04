Febrero activo en La Plata: agenda de deportes en el Polideportivo Los Hornos

La Municipalidad de La Plata pondrá en marcha durante febrero una amplia agenda de actividades deportivas gratuitas con el objetivo de promover el aprendizaje, la recreación y el disfrute de la comunidad en el marco de la temporada estival.

La iniciativa está destinada a vecinos y vecinas de todas las edades y con distintos niveles de conocimiento, quienes podrán participar de propuestas como patín, yoga, taekwondo, ajedrez, entrenamiento funcional, futsal, gimnasia, pilates, newcom y voleibol. Todas las actividades se desarrollarán en el Polideportivo Los Hornos, ubicado en 66 y 152.

Las personas interesadas podrán acercarse al espacio municipal de lunes a viernes, de 9:00 a 11:00 y de 18:00 a 20:00, para recibir información e inscribirse en las distintas disciplinas.

El cronograma incluye pilates para adultos los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 11:00; newcom para adultos los mismos días de 9:00 a 10:30; entrenamiento funcional los martes y jueves de 9:00 a 11:00; futsal masculino los lunes y jueves de 19:00 a 20:00 y futsal femenino de 20:00 a 21:00.

Además, habrá gimnasia para la tercera edad los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:00; voleibol infantil los lunes y miércoles de 19:00 a 20:00; y voleibol juvenil los mismos días de 20:00 a 21:00.