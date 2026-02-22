La gran obra en homenaje a los héroes que dejaron su huella en el norte argentino

El Monumento a Héroes de la Independencia es un imponente grupo escultórico ubicado en la ciudad de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Se trata también del Monumento al Indio Americano.

Fue erigido con motivo de homenajear al Ejército Argentino del Norte que combatió un total de 14 batallas en Humahuaca, durante la guerra por la Independencia Nacional, entre 1814 y 1821.

El escultor Ernesto Soto Avendaño fue el creador de dicha obra que fue inaugurada en 1950 y que se levanta en la cima de una escalinata de piedra, con una imponente figura de bronce que simboliza la lucha y el espíritu del pueblo jujeño.

La construcción del monumento fue una iniciativa del político conservador tucumano Ernesto Padilla, destacado también por su obra de recuperación de la memoria patriótica.

En 1925, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, de la Unión Cívica Radical, Padilla presentó como diputado nacional el proyecto de creación y construcción del Monumento a los Héroes de la Independencia en Humahuaca que fue aprobado por unanimidad en octubre de 1926 como Ley N.º 11.383.

El monumento tiene la forma de una gran proa construida en la punta del cerro, mirando hacia la plaza central de la ciudad, ubicada en el valle, desde la cual se asciende por una escalinata de unos 300 metros.

El conjunto tiene como principal figura un indio, un chasqui llevando la buena nueva de la independencia con su mano derecha en alto, corriendo entre el cielo y los cerros. EL Monumento tiene dos frisos laterales, uno de ellos representa al Ejército del Norte, con caballos, banderas; el otro friso al pueblo y los gauchos combatientes

La parte inferior de la proa está decorada con cuatro grupos escultóricos en bronce. En total, las esculturas en bronce pesan 70 toneladas.

El Monumento a los Héroes de la Independencia Inmortaliza el grito de libertad que originarios y gauchos dieron en conjunto ofrendando su vida por la soberanía nacional.