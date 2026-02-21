La Plata vive un sábado a puro carnaval y cultura

Con propuestas en distintos barrios y espacios culturales, la ciudad ofrecerá este sábado una agenda cargada de actividades para toda la familia, que incluirá walking tours, festejos de carnaval, cine, música en vivo y la celebración del Año Nuevo Chino en Plaza Moreno.

La jornada comenzará a las 10:30 con el circuito Paseo del Bosque del Walking Tour, que partirá desde el Bioparque. Luego, desde las 12:00, Plaza Moreno será escenario de la primera jornada por el Año Nuevo Chino, con talleres, exhibiciones, gastronomía típica y espectáculos musicales.

Desde las 16:00 el carnaval tomará protagonismo en distintos puntos: en 131 y 68 de Los Hornos; a las 17:00 en Plaza Alsina (1 y 38), en 62 entre 1 y 115, en Melchor Romero y en Arturo Seguí. A las 18:00 habrá festejos en Tolosa, Gorina, Arana y nuevamente en Melchor Romero.

La agenda cultural también incluirá talleres de danza en el Pasaje Dardo Rocha, el circuito Expedición Urbana desde 1 y 60, shows musicales en Meridiano V y el Centro Cultural Julio López, cine móvil en Villa Castells, jazz en el Café de las Artes, la proyección de “Sur” en la Sala Pino Solanas y una nueva edición de Milonga en el Malvinas desde las 21:00.