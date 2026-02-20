Cine Móvil Verano 2026 recorre La Plata con funciones gratuitas en centros culturales y barrios

La Municipalidad de La Plata continúa impulsando el ciclo Cine Móvil Verano 2026, una propuesta gratuita que durante febrero llevará proyecciones a distintos espacios culturales y barrios de la ciudad, con una programación pensada para toda la familia.

En el marco de la agenda cultural de verano, las funciones se desarrollarán en el Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V (17 y 71), el patio del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas y la Sala Fernando Ezequiel “Pino” Solanas, recientemente inaugurada en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

En Meridiano V, el jueves 19 a las 20:30 se proyectará Quisiera ser grande y el jueves 26, a la misma hora, será el turno de E.T.. En el patio del Centro Cultural Islas Malvinas, el domingo 22 a las 20:30 se exhibirá el corto El atardecer de los grillos, seleccionado por el Festival REC. En tanto, en la sala “Pino” Solanas del Pasaje Dardo Rocha se presentarán La hora de los hornos (Parte I) el viernes 20 y Sur el sábado 21, ambas a las 20:30.

Además, el ciclo llegará a distintas localidades con funciones al aire libre. En Tolosa se proyectará Luca; en Villa Castells, Esperando la carroza; en Gonnet, Cómo entrenar a tu dragón; y en Los Hornos, Zootopia, todas con entrada libre y gratuita.

Desde la Comuna recomiendan asistir con reposeras o mantas para mayor comodidad y recuerdan que las funciones al aire libre se suspenden en caso de lluvia.