Descubren nueva especie de serpiente subterránea

Una nueva especie de serpiente subterránea denominada Yakacoatl tlalli fue descubierta por un equipo de investigación integrado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Texas y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, (Conicet), de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Este hallazgo confirma a México como uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial.La especie fue localizada en la cuenca del río Balsas, una zona donde se estima que habita la mayor parte de su población conocida. El ambiente donde vive es xerófilo, es decir, relativamente seco, con lluvias escasas, por lo que presenta características similares a las de un semidesierto.