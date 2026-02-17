Internaron de urgencia a Alberto Samid en Punta del Este

El empresario Alberto Samid fue internado en las últimas horas en Punta del Este, Uruguay, y su familia pidió un traslado urgente a la Argentina mediante un avión sanitario. La información fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía, quien difundió un comunicado sobre el estado de salud del dirigente.

“Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso, ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, contó Scarafía desde la cuenta de X de Samid.

Además, explicó que el empresario conocido como el “Rey de la carne” necesita ser trasladado a Buenos Aires en avión sanitario e hizo una solicitud a las autoridades bonaerenses. “Le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, insistió.

Por último, dejó su contacto, hizo un pedido a los seguidores del empresario y agradeció: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él”.

Actualmente, el empresario tiene 78 años. Además, de su desempeño en el sector privado, fue diputado provincial entre 1987 y 1991 por el Frente Justicialista de Renovación. Desde 2014, estuvo dos años en la vicepresidencia del Mercado Central de Buenos Aires.