La Plata celebra los Carnavales Barriales 2026 con tres días de fiesta

La Plata se prepara para vivir un fin de semana extra largo a puro color y ritmo con la continuidad de los Carnavales Barriales 2026, una propuesta impulsada por entidades sociales, culturales y vecinos que año tras año fortalece la identidad de cada barrio y promueve el encuentro comunitario.

Las celebraciones comienzan hoy a las 15:00 con el Carnaval El Predio en 91 entre 6 y 7 de Altos de San Lorenzo. Desde las 17:00 será el turno del Carnaval Bicicletero en 40 y 117, mientras que a las 18:00 se desplegarán los Corsos Gorina en 133 y 485 y la propuesta La Plata Sport X Casa Unclan en 5 entre 62 y 63. A partir de las 19:00, la fiesta continuará en 17 y 53, en Barrio Nuevo de Melchor Romero y en el Carnaval Popular Olmense en 200 entre 39 y 40.

La jornada también incluirá otras actividades culturales, desde las 10:30 el Walking Tour “Mitos y Leyendas” partirá desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno; a las 17:00 habrá un taller intensivo de House y electro dance en el Pasaje Dardo Rocha; a las 18:00 el grupo folclórico Juncal musicalizará el Paseo de Compras de Meridiano V y a las 20:30 el Cine Móvil proyectará el corto Éramos tan flacos en el Centro Cultural Islas Malvinas.

El lunes 16 el cronograma carnavalero comenzará al mediodía en Melchor Romero y se extenderá por distintos puntos del partido, incluyendo Abasto y Arana. A las 16:00 se realizará el tradicional Desfile de Carnaval Meridiano V en 17 y 71, con murgas argentinas y uruguayas, candombe, samba reggae, sikuris y escuelas de samba. Ese mismo día, en el marco del 90° aniversario del nacimiento de Pino Solanas, el Cine Municipal Select será renombrado como “Sala Fernando Ezequiel Pino Solanas”, con la proyección de su documental Tres en la deriva del acto creativo y una muestra homenaje.

El martes 17 continuará el Desfile de Meridiano V con nuevas agrupaciones y desde las 19:00 se celebrará el Carnaval de la Familia “El Rincón” en 443 bis y 138.

En paralelo, durante febrero podrán visitarse múltiples exposiciones en el Macla, el Mumart, el Hospital Italiano y el Teatro Argentino, consolidando una agenda que combina tradición popular, memoria cultural y arte contemporáneo para toda la comunidad.