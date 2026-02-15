La Mariposa Bandera Argentina, la joya natural que se luce en la región

La Mariposa Bandera Argentina (Morpho epistrophus argentinus) es un verdadero símbolo de nuestro país. Con sus impresionantes alas celeste y blanca, que se asemejan a los colores de nuestra bandera, se consolida como un emblema de la biodiversidad nacional.

Con una envergadura que puede alcanzar entre 10 y 12 centímetros, se encuentra entre las mariposas más grandes de Argentina.

La especie emblemática puede encontrarse en zonas del Gran La Plata, ya que las mayores poblaciones de esta mariposa se observan en Punta Lara, Isla Martín García y Punta Indio. En este último distrito, cada febrero se realiza la tradicional "Fiesta de la Mariposa Bandera Argentina", que convoca a turistas y vecinos.

Habita principalmente la selva paranaense, en la provincia de Misiones, aunque también se la ha registrado en fragmentos de selvas marginales y talares de barranca en el noreste del país.

La norma prohíbe la caza de la mariposa, entendida como cualquier acto de buscar, perseguir, acosar, hostigar o capturar ejemplares. También impide la alteración de su entorno natural, incluida la destrucción o modificación de los ambientes donde vive.

Vale resaltar que la Provincia de Buenos Aires declaró a la Mariposa Bandera Argentina como Monumento Natural Provincial, reconociendo su valor ambiental, su singularidad y su vínculo con los ecosistemas bonaerenses. La ley establece su protección y promueve la educación ambiental y acciones conjuntas con la comunidad para su conservación.

En cuanto a su diente, consiste en frutas en descomposición, minerales presentes en suelos húmedos y, ocasionalmente, savia de árboles. Entre las principales amenazas que enfrenta se encuentran la deforestación, la urbanización y la expansión de especies exóticas.

En un acontecimiento histórico para nuestra identidad natural y cultural, el próximo 21 y 22 de febrero se llevará adelante la 11° Fiesta Provincial de la Mariposa Bandera Argentina en Punta Indio y Magdalena. Ambos partidos integran el Corredor Biológico de la Banderita sobre la Ruta 11, santuario de la Mariposa.

Uno de los ejes centrales del evento será la educación ambiental. Con charlas abiertas, talleres y actividades los organizadores buscarán concientizar a los visitantes sobre la importancia de la conservación. “Nuestra identidad se nutre de nuestros paisajes, elementos naturales y especies vivientes. Queremos seguir visibilizando la diversidad biológica local, la necesidad de conocerla y valorarla para fortalecer el cuidado e integración con nuestra vida cotidiana”, resaltaron desde la organización.