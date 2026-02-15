La NASA rastrea un asteroide que podría chocar contra la Luna

Un asteroide clasificado como 2024 YR4, de más de 60 metros de diámetro, se mantiene bajo observación científica, debido a la probabilidad de que colisione con la Luna el 22 de diciembre de 2032.

Investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz calcularon que la probabilidad de que el 2024 YR4 colisione con la Luna es del 4,3%. Si este evento se materializa, lo haría el 22 de diciembre de 2032, cerca del cráter Tycho, lo que liberaría una energía comparable a la detonación de 6,5 millones de toneladas de dinamita.

Parte de ese polvo y fragmentos podrían incluso escapar al espacio e interactuar con la atmósfera terrestre, aunque sin representar un riesgo para el planeta.

El asteroide 2024 YR4 es un cuerpo cercano a la que viaja a miles de kilómetros por hora. Fue descubierto en enero de 2025 por ATLAS, un sistema de detección de asteroides financiado por la NASA.

La trayectoria de 2024 YR4 fue monitoreada con telescopios terrestres y espaciales, incluido el James Webb Space Telescope (JWST), y se calcula con miles de simulaciones que contemplan la influencia de gravedad de la Tierra, la Luna y otros cuerpos celestes.

Si el asteroide choca contra la Luna, los científicos estiman que el impacto podría generar un destello de luz que en algunos casos sería visible desde la Tierra con telescopios o incluso a simple vista si se da en la cara iluminada del satélite.

La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA monitorea de forma permanente miles de objetos cercanos a la Tierra. Cuando uno de ellos supera el 1% de probabilidad de impacto, se activa un protocolo de comunicación científica y cooperación internacional. Eso fue lo que ocurrió con 2024 YR4.