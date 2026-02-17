La Noche de las Ferias llega con edición especial de Carnaval al Hipódromo de La Plata

La ciudad de La Plata se prepara para vivir una jornada a puro color y movimiento con la llegada de una Edición Especial de Carnaval de La Noche de las Ferias by Handicap, que tendrá lugar este sábado 21 de febrero a partir de las 17 horas en el Hipódromo de La Plata, ubicado en 44 y 115. La propuesta, con entrada libre y gratuita, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una tarde-noche al aire libre que combinará producción local, gastronomía y espectáculos en vivo.

Esta edición especial fusiona el tradicional paseo de emprendedores con el espíritu festivo del carnaval, en un espacio pensado para compartir en familia o con amigos. Como en cada encuentro, se promueve el consumo responsable, consciente y solidario, destacando el valor de la producción artesanal, local y regional.

En el predio se podrán recorrer más de 100 stands de emprendedores de la ciudad y alrededores, con una amplia variedad de rubros que incluyen indumentaria, accesorios, calzado, juguetes, cerámica y cosmética natural, entre otros. A la par, 25 emprendimientos gastronómicos ofrecerán propuestas dulces y saladas especialmente seleccionadas para disfrutar durante la jornada.

El evento contará además con el acompañamiento del Banco Provincia a través de Cuenta DNI. En puestos adheridos, quienes abonen con la aplicación podrán acceder a un 40% de reintegro, con un tope de $6000, un beneficio que busca incentivar el consumo en los emprendimientos participantes.

La programación artística también será uno de los atractivos centrales. Desde las 17 se presentará el Sindicato de DJ, mientras que la conducción estará a cargo de Mica Cortese junto a su personaje Irma Beibi. Habrá un espacio especialmente destinado a las infancias con juegos coordinados por MATE, desfile de comparsas y, a partir de la medianoche, un bailongo para cerrar la noche a puro ritmo.

Desde la organización invitan a llevar reposera y aprovechar el amplio espacio verde del Hipódromo para instalarse, recorrer la feria, disfrutar de la música y compartir una experiencia cultural distinta en la ciudad. Más información en Instagram @lanochedelasferias y en Facebook La Noche de las Ferias.