Una muestra de asteroide cambia la noción del origen de la vida en la Tierra

Durante décadas, la ciencia sostuvo una idea firme sobre el origen de los aminoácidos, las moléculas que forman proteínas y permiten la existencia de los organismos. Ese modelo indicaba que estos compuestos surgieron en entornos relativamente templados, donde el agua líquida facilitó las reacciones químicas necesarias. Sin embargo, las muestras del asteroide Bennu obligan a cambiar esa visión. El análisis de diminutas partículas traídas a la Tierra en 2023 por la misión OSIRIS REx de la NASA reveló la presencia de glicina y otros aminoácidos en rocas de 4.600 millones de años.

Estos resultados confirmaron que los componentes básicos de la vida existen fuera del planeta, pero el verdadero impacto del hallazgo surgió al investigar cómo se formaron esas moléculas. Los investigadores detectaron señales químicas que no coinciden con la explicación tradicional. En lugar de surgir en agua líquida tibia, algunos aminoácidos de Bennu parecen haberse originado en hielo expuesto a radiación cósmica, en regiones extremadamente frías del sistema solar primitivo. Ese resultado modificó una de las bases de la química prebiótica.