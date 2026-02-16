Abiertas las inscripciones para la Escuela de Libreros

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para la edición 2026 de la Escuela de Libreros y Libreras, una capacitación impulsada por el Instituto Cultural bonaerense a través de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural. Se trata de una propuesta destinada a libreros en formación y también a quienes ya cuentan con experiencia en el sector. Se desarrollará bajo modalidad virtual, a través de Zoom y YouTube, y contará con cuatro encuentros de dos horas los jueves 19 y 26 del mes próximo, y 9 y 16 de abril, de 19 a 21. Durante la capacitación, se abordarán herramientas vinculadas a la administración y organización de una librería, el rol cultural del espacio librero y estrategias actuales para sumar nuevos públicos. El cierre será con un Consultorio Librero, donde las docentes se dividirán en grupos reducidos para conversar con los participantes y responder dudas y consultas puntuales.