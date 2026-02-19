Un avance clave en el tratamiento del Parkinson

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo caracterizado por la pérdida de neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra. Esta degeneración provoca síntomas característicos como temblores, rigidez, bradicinesia e inestabilidad postural. Los tratamientos tradicionales proporcionan alivio sintomático, pero no previenen ni ralentizan la progresión de la enfermedad. En consecuencia, existe una creciente necesidad de estrategias terapéuticas capaces de promover la neurorestauración en lugar de limitarse únicamente al manejo de los síntomas.