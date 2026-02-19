Refuerzan operativos sanitarios en los barrios

Con la misión de facilitar, ampliar y optimizar el acceso gratuito a la salud en todo el partido, se pondrán en marcha desde hoy nuevos operativos sanitarios en distintos barrios de la ciudad.

En ese sentido, la agenda de la Secretaría de Salud municipal comprenderá vacunación de calendario y controles integrales para adultos e infantes, trabajos de prevención de dengue, tomas de presión arterial, completamiento de planillas de Anses y jornadas especiales destinadas a jóvenes deportistas.

Cabe recordar que, en simultáneo con el cronograma semanal, en los diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) se continuarán aplicando periódicamente vacunas de calendario, antigripales y contra el sarampión, el COVID y el dengue.

Este jueves de 9:30 a 13:00, en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), en 197 entre 32 y 38, Abasto, se realizarán controles de salud para niños/as y adultos, se completarán planillas de Anses y se aplicarán vacunas.

En tanto, desde las 12:30 en el Cementerio local, en 72 y 31, en el marco del Plan Municipal de Prevención de Dengue, personal sanitario aplicará vacunas contra la enfermedad a los/as trabajadores/as del espacio.

Mañana, de 8:00 a 13:00, en la Estación Peter Pan de la República de los Niños, se aplicarán vacunas de calendario para niños/as y adultos/as y dosis contra el dengue y se tomará la presión arterial.

Asimismo, de 9:00 a 13:00, en el Centro de Fomento Gonnet, en 502 entre 15 y 16, como parte de la iniciativa Club de Jugadores, personal de salud aplicará vacunas de calendario, concretará controles odontológicos, de peso, talla, agudeza visual y presión arterial y realizará electrocardiogramas a deportistas de entre 6 y 18 años de la institución.