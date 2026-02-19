Paro de micros de larga distancia: incertidumbre y pasajeros varados

La Terminal de Ómnibus de La Plata amaneció este jueves con movimiento reducido y un clima de incertidumbre a raíz del paro general que afecta también a los micros de larga distancia. Desde temprano, pasajeros se acercaron a las boleterías para consultar por la salida de sus servicios, muchos de los cuales fueron suspendidos o reprogramados para el día siguiente.

Entre los casos más resonantes se encuentra el de Mary, quien debía viajar a Asunción, Paraguay. Tras regresar de unas vacaciones en Mar del Plata, llegó a la capital bonaerense para continuar su trayecto, pero se encontró con la medida de fuerza. “El micro sale mañana, nos dicen. No nos queda otra que esperar”, señaló en contacto con la RED92. El servicio, que pasa por Retiro, conecta directamente con la capital paraguaya.

También Dorian, un turista francés, quedó varado cuando intentaba viajar hacia San Clemente del Tuyú. “No hay bus hoy, hasta mañana es complicado”, expresó en español, mientras aguardaba novedades sobre su traslado a la Costa Atlántica.