La Plata Solidaria convoca a su reunión anual de voluntariado

La ONG La Plata Solidaria realizará este miércoles 18 a las 17 su reunión anual de voluntariado en el Anexo de la Cámara de Diputados, ubicado en 53 entre 8 y 9.

El encuentro es abierto a toda la comunidad y tiene como objetivo planificar y poner en marcha los proyectos y actividades solidarias previstos para 2026.

Desde la organización invitan a sumarse a quienes deseen colaborar con acciones sociales en distintos barrios de la ciudad. Para más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 221-566-9819 o a través de Instagram en @laplatasolidariaok.