La NASA retrasa el lanzamiento de Artemis II por problemas técnicos

La NASA anunció ayer que retrasará el lanzamiento de Artemis II, programado inicialmente para el próximo seis de marzo, por problemas técnicos.

En una publicación en la plataforma X, la agencia espacial de EE. UU. informó que su equipo descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete SLS que forzará a un posible traslado de la nave e impactará "la ventana de lanzamiento" del mes que viene.

El revés se produce apenas un día después de que la agencia anunciara que tenía previsto el lanzamiento el próximo 6 de marzo.

El jueves, la NASA realizó un elaborado ensayo general con el cohete, donde los ingenieros llenaron el vehículo con propelente y simularon muchos de los pasos que se llevarán a cabo el día del lanzamiento. La agencia había fijado el lanzamiento en marzo después de que el ejercicio pareciera transcurrir sin contratiempos.

El problema es que esa reparación sólo se puede hacer en el Edificio de ensamblado de vehículos (VAB), así que ahora deberá volver allí el SLS, reparar la avería, y llevarlo de vuelta a la plataforma de lanzamiento.

“Es casi seguro que esto afectará la ventana de tiro de marzo”, publicó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

La NASA señaló que continuará proporcionando actualizaciones conforme avance la evaluación técnica y se definan los próximos pasos de la misión, la cual marcará el primer vuelo tripulado del programa Artemis alrededor de la Luna en más de cinco décadas.

La misión, que representará el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de medio siglo, llevará a cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman; los especialistas de la NASA Christina Koch y Víctor Glover; así como el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen.