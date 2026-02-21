UNLP: la Asamblea Universitaria elegirá presidente el 11 de abril con Tauber como único candidato

La Universidad Nacional de La Plata convocó a la Asamblea Universitaria para el sábado 11 de abril, donde se definirá la presidencia para el período 2026-2030. El actual vicepresidente académico, Dr. Arq. Fernando Tauber, es el único postulante para suceder a Martín López Armengol.

Los 270 asambleístas con voz y voto se reunirán desde las 8 en el Salón Auditorio de la Facultad de Psicología, en Ensenada, para elegir a la máxima autoridad de la casa de estudios.

El Dr. Arq. Fernando Tauber, actual vicepresidente del Área Académica, se presenta como único candidato para suceder al licenciado Martín López Armengol al frente de la casa de estudios platense. Según lo establece el Estatuto, para acceder a la presidencia se requiere el voto de la mitad más uno de los asambleístas presentes. La elección se realizará mediante voto directo y por cédula nominal, luego de las disertaciones correspondientes.

La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de cogobierno de la UNLP y está integrada por 270 representantes de todos los claustros: docentes, estudiantes, graduados, Nodocentes, jefes de trabajos prácticos y auxiliares diplomados, además de docentes de los colegios preuniversitarios. También participan representantes gremiales de ATULP, ADULP y FULP, con voz pero sin voto.

Quienes deseen seguir el desarrollo de la jornada podrán hacerlo en vivo a través del sitio oficial www.unlp.edu.ar. Además, TV Universidad y Radio Universidad (AM 1390 y FM 107.5) realizarán una cobertura especial desde el lugar, y se instalará una pantalla gigante con sonido en los jardines del Ex BIM III para el público interesado.

Tauber, arquitecto egresado de la UNLP en 1979, es doctor en Comunicación y especialista en Gestión de la Educación Superior. Con una extensa trayectoria académica y de gestión, fue presidente de la UNLP en dos períodos (2010-2014 y 2018-2022) y actualmente se desempeña como vicepresidente académico. A lo largo de su carrera recibió múltiples distinciones, entre ellas la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación y varios Doctorados Honoris Causa otorgados por universidades nacionales, en reconocimiento a su defensa y promoción de la educación pública.