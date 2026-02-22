Científicos extraen el mayor núcleo bajo el hielo de la Antártida

Un equipo internacional de científicos ha logrado un hito sin precedentes en la Antártida Occidental: han extraído 228 metros de roca y sedimentos bajo kilómetros de hielo, el núcleo más largo jamás recuperado en estas condiciones extremas.

El hallazgo fue liderado por el proyecto SWAIS2C (Sensibilidad de la Capa de Hielo de la Antártida Occidental a 2 °C de Calentamiento), según informó Smithsonian Magaz.

Este núcleo se distingue por ser el más extenso extraído de debajo de un manto de hielo y por su capacidad para ofrecer una visión única de la historia climática de la Tierra. Los nuevos datos geológicos permitirán afinar los modelos que proyectan la evolución futura del hielo antártico, como así también entender cuándo y bajo qué condiciones se produjo un retroceso significativo en el pasado, crucial para anticipar cómo el calentamiento global afectará al nivel del mar y a las zonas costeras de todo el planeta.