Cortes de luz en La Plata por la ola de calor

En el contexto de la intensa ola de calor que afecta a la región, la empresa distribuidora de energía EDELAP informó que durante la tarde de ayer se registraron salidas de servicio que impactaron en los barrios platenses de La Loma, Tolosa y Ringuelet, provocando interrupciones en el suministro eléctrico para numerosos usuarios.

Ante esta situación, la compañía activó su Plan Operativo de Emergencia y desplegó a su personal técnico, que trabajó de manera sostenida durante toda la noche para restablecer el servicio. Como resultado de esas tareas, el suministro fue normalizado en un 90% de los usuarios afectados durante la madrugada. Desde la empresa indicaron que los equipos continúan trabajando en los sectores restantes y que se espera la normalización total en el transcurso de la mañana. Asimismo, EDELAP solicitó a la comunidad realizar un uso responsable y eficiente de la energía durante los períodos de altas temperaturas y agradeció la comprensión de los usuarios mientras continúan las tareas de reposición del servicio.

Para ello, se recomienda seguir los consejos prácticos disponibles en el sitio web de EDELAP.

