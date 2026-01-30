En verano la Escuela Taller brinda más de 30 propuestas para todas las edades

La Escuela Taller Municipal de Arte continúa impulsando los cursos de verano, esta propuesta cultural que cada año convoca a vecinos y vecinas de la ciudad a aprender, explorar o perfeccionarse en diversas disciplinas artísticas.

Las actividades se desarrollan en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha en 7 y 50 y en el Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos de 66 entre 152 y 153. Además, a partir del 3 de febrero comenzarán las clases en el Centro Cultural Julio López en 137 y 64, ampliando la oferta cultural en distintos puntos del partido.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura, está dirigida a personas de diferentes edades y niveles de conocimiento, y contempla una amplia variedad de talleres, entre ellos instrumentos musicales, artes visuales, circo, cómic y tango. También se dictan clases de fotografía, encuadernación, comedia musical y grabado, además de disciplinas vinculadas a las artes plásticas como cerámica, mosaiquismo, pintura, collage, dibujo e ilustración, entre otras propuestas.

Quienes deseen participar deben realizar la inscripción de manera presencial en el Pasaje Dardo Rocha de 9:00 a 19:00, en el Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos de 9:00 a 12:00, y en el Centro Cultural Julio López de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00. Para consultas y mayor información, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected], el teléfono 425-2101 y la cuenta de Instagram @laplata.ciudadcultural, donde puede consultarse la programación completa.

En paralelo, funciona de forma gratuita la Colonia de Arte 2026 de la Escuela Taller Municipal en distintas delegaciones del partido, destinada a niños y niñas a partir de los seis años. En Altos de San Lorenzo en 25 y 75, se dicta un taller de ensamble musical los martes de 17:00 a 19:00, con inscripción abierta de lunes a viernes de 8:00 a 13:00. En Sicardi en 659 entre 12 y 13, se ofrece un taller de plástica los martes de 10:00 a 12:00, con inscripciones de 8:00 a 17:00, mientras que en San Carlos en 137 y 32, se desarrolla un taller de ensamble musical los jueves de 17:00 a 19:00, con inscripción de 8:00 a 14:00.