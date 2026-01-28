Cine al aire libre en los barrios: nuevas funciones gratuitas en La Plata

En el marco de la agenda cultural de verano, la Municipalidad de La Plata continúa desarrollando funciones de cine al aire libre en diferentes localidades del partido, con el objetivo de acercar propuestas culturales gratuitas a vecinos y vecinas de todas las edades y fomentar el uso del espacio público como lugar de encuentro y recreación.

La iniciativa incluye la proyección de producciones nacionales e internacionales y busca fortalecer el acceso a la cultura durante el período estival, promoviendo actividades al aire libre que favorezcan la participación comunitaria.

Esta semana, el ciclo comenzará el jueves 29 en el Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V, ubicado en 17 y 71, donde a las 20:30 se exhibirá la emblemática película Laberinto.

La programación continuará el viernes 30 en la plaza La Vieja Estación de Arturo Seguí (414 bis entre 144 y 145), con la proyección del filme de ciencia ficción Depredador: tierras salvajes, prevista para las 19:00.

El cierre de la semana será el sábado 31 en la plaza Jorge Newbery de Ringuelet, situada en 11 y 519, donde se presentará la aventura animada El libro de la vida, una propuesta pensada especialmente para el público infantil.

Desde la Comuna platense recomendaron a quienes asistan concurrir con reposeras, mantas o asientos para mayor comodidad y recordaron que las funciones se suspenderán en caso de condiciones climáticas adversas.