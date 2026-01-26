La serie de Netflix filmada en La Plata suma una nueva etapa de rodaje

Tras el inicio del rodaje de la miniserie de Netflix El Futuro es Nuestro, se confirmó cómo continuará el cronograma de filmaciones en La Plata. A las jornadas ya realizadas y a las previstas para los próximos días, se sumará una tercera etapa que consolidará a la ciudad como escenario central de la producción.

La primera fase tuvo lugar en el Pasaje Dardo Rocha y en la zona de 6 entre 48 y 50 los días 24 y 25 de enero, mientras que la segunda continuará el 31 de enero y el 1° y 2 de febrero, con cortes de tránsito programados para facilitar el operativo técnico. En ese marco, la Comuna informó que habrá una nueva instancia de rodaje durante cinco días de la segunda semana de abril.

A diferencia de las anteriores, esta etapa se desarrollará exclusivamente en el interior del renovado Pasaje Dardo Rocha, sin afectar la circulación en la vía pública.