Dos hermanos de La Plata rescataron a una familia tras el vuelco de una lancha en Punta del Este

Dante de 21 años y Santino Puddu de 15, dos hermanos argentinos, protagonizaron un rescate clave en Punta del Este, Uruguay, al auxiliar a una familia uruguaya de siete integrantes, entre ellos menores, luego del vuelco de su lancha. El hecho ocurrió el sábado en las inmediaciones de la escollera de Boca Grande, una zona conocida por sus corrientes complejas.

Los jóvenes se encontraban navegando y saltando olas en su moto de agua cuando advirtieron la situación de peligro. Sin dudarlo, se dirigieron hacia el lugar “Cuando me acerque empezaron a hacer señales de socorro, a mover las manos, vi una señora que estaba con un chaleco en hombro, como se ve en video. Y mi hermana fue a socorrer a otra chica. Otras lanchas que estaba cerca nos ayudaron”, explicó Dante a Diario Hoy.

Con maniobras rápidas y precisas, los hermanos comenzaron a asistir a los náufragos, ayudándolos a mantenerse a flote y a subir a la moto de agua. “Me tiré y no reaccioné en el momento, después lo pensé enfrío y me cayó la ficha era bastante loco después me vinieron a hablar la familia acá en la playa donde paramos nosotros y nos agradecieron”, agregó el joven.

Minutos después, otros navegantes y la Prefectura Nacional Naval de Uruguay arribaron al lugar y completaron el operativo. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad. La acción solidaria de los hermanos Puddu fue destacada como un ejemplo de valentía y compromiso en el mar.