El Hubble localiza un objeto masivo compuesto por materia oscura

La exploración del universo no deja de sorprendernos y ahora ha sido el telescopio espacial Hubble el que ha sido capaz de localizar en una región del cosmos un objeto masivo compuesto casi íntegramente por materia oscura, un hallazgo inédito que puede ayudar a entender mejor la formación de las primeras galaxias. Nos encontramos ante un nuevo misterio cósmico que ha sido hallado por un equipo internacional de astrónomos, que con ayuda del telescopio de la NASA y la ESA, han podido aportar más información sobre este objeto cósmico inédito que ayuda a confirmar algunas teorías sobre la formación de las galaxias.

El universo no solo se entiende a través de galaxias y estrellas, y ahora ha sido un equipo internacional de astrónomos el que ha podido confirmar, con el uso del telescopio espacial Hubble de la NASA y la ESA, que existe un objeto cósmico inédito al que han apodado Cloud-9.