Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron homenajeadas en Madrid

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron distinguidas en España con el prestigioso premio Abogados de Atocha, entregado en Madrid, por su medio siglo de compromiso con los derechos humanos.

La ceremonia, organizada por la Fundación Abogados de Atocha y Comisiones Obreras, recordó a los letrados asesinados en la matanza de 1977. Sara Mrad y Carmen Arias recibieron el galardón con el emblemático pañuelo blanco, mientras que Leonardo Fossati y Paula Sansone participaron en representación de las Abuelas.

El reconocimiento llega en un contexto de debate en Argentina y refuerza la vigencia de su lucha contra el negacionismo y por la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones.