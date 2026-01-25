La Laguna de los Pozuelos, uno de los principales humedales de la Puna

Ubicada en el norte de la provincia de Jujuy, abarcando parte de los departamentos Rinconada, Yavi y Santa Catalina, el monumento natural Laguna de los Pozuelos es un área natural protegida de Argentina que cuenta con 16.224 hectáreas y pertenece a la ecorregión de la Puna.

Su paisaje impactante atrae tanto a observadores de aves como a amantes de la naturaleza solitaria y extrema. Se trata de un área natural que fue declarada Reserva de Biosfera por la Unesco, Sitio Ramsar y Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA).

A su vez, integra la Red de Humedales para la Conservación de Flamencos Altoandinos y la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.

Por su relevancia como hábitat para numerosas aves acuáticas en 1990 fue incluida en la lista de humedales de importancia internacional como primera reserva de biosfera de Argentina.

El área alberga unas 130 especies de aves, incluyendo a los tres flamencos que habitan el país, pudiendo superar los 100 mil ejemplares en un majestuoso espectáculo.

En cuanto a la flora, posee un marcado contraste entre los suelos pedregosos, apenas cubiertos por una vegetación achaparrada de arbustos como la tola y yaretas.

Los pueblos originarios de la Cuenca de Pozuelos, antecesores del actual pueblo Kolla, mantienen vivas prácticas ancestrales como el trabajo con lana, la elaboración de tejidos, la construcción de viviendas y el manejo de camélidos.