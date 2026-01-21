Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público en La Plata

Este miércoles se llevó a cabo en La Plata la apertura de sobres de la licitación pública Nº 42/2026, destinada a definir las empresas que prestarán el servicio de transporte público de pasajeros en colectivo durante los próximos 12 años en el partido. El acto se realizó en el Palacio Municipal y contó con la participación del intendente interino, Pablo Elías.

Según se informó, se recibieron propuestas de Expreso La Plata Buenos Aires SA, que presentó oferta para la zona este; Unión Platense SRL, que ofertó para las zonas norte y oeste; Unión Platense – Fuerte Barragán (UT), que lo hizo para la zona sur; y Nueve de Julio SAT, que lo hizo para las zonas oeste y sur.

De acuerdo con el cronograma establecido, se estima que dentro de los próximos 15 días se desarrollará la etapa de evaluación integral de las ofertas, la cual contemplará el análisis de los antecedentes de las firmas, las inversiones comprometidas y las propuestas técnicas presentadas.

Finalizado dicho proceso, las ofertas que obtengan el mayor puntaje conforme a los criterios expuestos en el pliego serán elevadas para su consideración.

Posteriormente, el Concejo Deliberante deberá intervenir en el tratamiento y la eventual adjudicación de las concesiones conforme al marco normativo vigente.

Cabe destacar que el nuevo sistema irá optimizando progresivamente el servicio con el objetivo de mejorarlo y adecuarlo al Plan de Ordenamiento Urbano Territorial. En este marco, se trabajará de manera coordinada con la Provincia para introducir mejoras continuas, tanto en la extensión como en la incorporación de nuevos recorridos.

Asimismo, se prevé la implementación de un nuevo sistema de información al usuario a través de una aplicación móvil, que permitirá conocer el funcionamiento de todas las líneas de la ciudad, los horarios de paso y qué colectivo tomar en cada caso.

También estuvieron presentes el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto; el concejal Sergio Resa, involucrado en el proceso de planeamiento, obras y servicios públicos; el subsecretario de Servicios Públicos, Damián Andrieu; el subsecretario de gestión Administrativa a cargo del despacho de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Fernando González; y la directora general de Transporte y Tránsito, Belén Mirallas, entre otras autoridades.

Además, establece una zonificación operativa con áreas de concesión diferenciadas (Norte, Sur, Este y Oeste) e incorpora una Zona Centro y una Zona de Complementariedad, reemplazando el modelo rígido de exclusividad territorial por uno más flexible, que habilita superposiciones, servicios interzonales y refuerzos.

Por otro lado, incorpora indicadores objetivos basados en datos oficiales del sistema SUBE para evaluar a los oferentes y el desempeño del servicio, como experiencia en la zona, capacidad transportativa y demanda real. A diferencia del esquema anterior, se introducen métricas duras, comparables y verificables para una evaluación más precisa.

Asimismo, amplía sustancialmente los requisitos técnicos, incorporando tecnologías de bajas o nulas emisiones, la implementación obligatoria de un Sistema de Gestión de Flota único, centralizado y con acceso municipal en tiempo real y convenios y proyectos con universidades, institutos tecnológicos u organismos públicos.

En paralelo, detalla y amplía las facultades de control de la Autoridad de Aplicación, incluyendo auditorías técnicas, operativas, económicas y contables, controles aleatorios, requerimientos de información permanente y posibilidad de asistencia técnica externa, estableciendo un modelo de control continuo y preventivo.

Finalmente, refuerza el rol del Municipio como autoridad de planificación y gestión integral, pudiendo establecer la modificación de recorridos, frecuencias y parque móvil, la implementación de permisos experimentales, entre otras cuestiones.