La Plata propone nuevos recorridos del Walking Tour para descubrir su historia y leyendas

La ciudad de La Plata invita a vecinos y visitantes a participar de nuevas salidas del programa Walking Tour, una iniciativa del Ente Municipal para la Actividad Turística (Ematur) que busca difundir y poner en valor el patrimonio histórico, urbano y simbólico de la capital bonaerense mediante recorridos guiados a pie por distintos puntos del casco urbano.

La primera propuesta se realizará el sábado 24 a las 18:00 y tendrá una duración aproximada de dos horas. El circuito, denominado “Mitos y Leyendas”, se desarrollará sobre el tradicional Eje Fundacional, desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín, y propone adentrarse en historias que forman parte del imaginario colectivo platense.

Durante la caminata, los participantes conocerán relatos vinculados a la Piedra Fundacional, los supuestos túneles secretos que atraviesan la ciudad y el simbolismo masónico presente en el diseño urbano, además de leyendas populares que se transmitieron de generación en generación, como la Casa de los 40 días y la Bruja de Tolosa, entre otras narraciones que alimentan el misterio y la identidad local.

En tanto, el domingo 25 a las 18:30 se llevará a cabo el recorrido “Ciudad Soñada”, una propuesta orientada a redescubrir los principales espacios verdes y edificios emblemáticos del casco urbano, también con una duración estimada de dos horas. La salida será desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno y avanzará hacia Plaza San Martín, atravesando sitios icónicos como la Catedral de La Plata, el Teatro Argentino, el Palacio de la Legislatura, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y la Casa de Gobierno.