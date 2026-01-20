Hubble revela la zona de formación de planetas más grande jamás captada

El telescopio espacial Hubble de la NASA captó la región de formación planetaria más extensa y turbulenta registrada en el universo, caracterizada por un entorno visualmente asimétrico y dinámicas gravitacionales extremas.Por primera vez en el espectro de luz visible, los astrónomos identificaron filamentos de material que se proyectan por encima y por debajo del plano central, una estructura sin precedentes en la observación de sistemas estelares jóvenes.

Este hallazgo permite a la comunidad científica presenciar directamente los procesos caóticos que moldean el origen de nuevos mundos a una escala que desafía los modelos astronómicos previos.Ubicado a aproximadamente 1,000 años luz de la Tierra, el sistema IRAS 23077+6707 – apodado informalmente como “Chivito de Drácula” – abarca más de 644,000 millones de kilómetros, una extensión equivalente a 40 veces el diámetro de nuestro sistema solar.

El disco protoplanetario oscurece una estrella central masiva, o posiblemente un sistema binario, y presenta una apariencia visual similar a un sándwich visto de perfil: una franja oscura de polvo flanqueada por nuves blancas brillantes que reflejan la luz estelar.Su nombre surgió de una colaboración entre investigadores de Uruguay y Transilvania, quienes notaron la similitud entre la estructura cósmica y el tradicional platillo uruguayo.

La investigación, publicada en The Astrophysical Journal, destaca una asimetría notable en los filamentos de gas, los cuales son visibles únicamente en un costado del disco. Según el coinvestigador Joshua Bennett Lovell, esta irregularidad sugiere que el sistema está siendo transformado por caídas recientes de material o interacciones violentas con el entorno interestelar. Con una masa estimada entre 10 y 30 veces la de Júpiter, este gigantesco vivero estelar posee el potencial de generar múltiples planetas gigantes gaseosos, funcionando como un laboratorio natural para estudiar la evolución planetaria en condiciones de alta inestabilidad.