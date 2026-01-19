Tras el desplazamiento en Comodoro Rivadavia declararon la emergencia geológica y urbanística
Así lo determinó la comisión de receso del Concejo Deliberante luego del derrumbe en el cerro Hermitte.
La ciudad de Comodoro Rivadavia en Chubut atraviesa una situación de emergencia geológica y urbanística tras el desplazamiento masivo de tierras en el cerro Hermitte, que obligó a evacuar a cientos de vecinos y puso en alerta a las autoridades locales. La medida fue aprobada por la comisión de receso del Concejo Deliberante y tendrá una vigencia inicial de 90 días con el objetivo de atenuar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo.
Este fenómeno ocurrió el fin de semana y afectó principalmente a los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, ubicados en la zona del kilómetro 3 de la ciudad. El desplazamiento del cerro provocó movimientos de tierra que rompieron viviendas, en algunos casos partiéndolas en dos, y derivó en la evacuación preventiva de cerca de 300 personas.
La ordenanza aprobada autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a realizar reestructuraciones presupuestarias, transferencias de partidas y a utilizar fondos de libre disponibilidad para afrontar los gastos que demande la emergencia. Además, se habilitó la gestión de asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales o internacionales, conforme a la normativa vigente.
En relación al Plan de Contingencia, se estableció la evacuación segura y ordenada de la población en riesgo, garantizando alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad por un período estimado de 30 días, con el fin de minimizar riesgos sociales y sanitarios.
El plan contempla cuatro fases de intervención:
Fase 1 (Día 0-1): activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), censo rápido y evacuación priorizada.
Fase 2 (Día 1-3): reubicación, alojamiento y asistencia inicial.
Fase 3 (Día 4-10): estabilización, seguimiento sanitario y seguridad.
Fase 4 (Día 11-15): evaluación técnica y definición sobre el retorno o la extensión de las medidas.