Tras el desplazamiento en Comodoro Rivadavia declararon la emergencia geológica y urbanística

La ciudad de Comodoro Rivadavia en Chubut atraviesa una situación de emergencia geológica y urbanística tras el desplazamiento masivo de tierras en el cerro Hermitte, que obligó a evacuar a cientos de vecinos y puso en alerta a las autoridades locales. La medida fue aprobada por la comisión de receso del Concejo Deliberante y tendrá una vigencia inicial de 90 días con el objetivo de atenuar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo.

Este fenómeno ocurrió el fin de semana y afectó principalmente a los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, ubicados en la zona del kilómetro 3 de la ciudad. El desplazamiento del cerro provocó movimientos de tierra que rompieron viviendas, en algunos casos partiéndolas en dos, y derivó en la evacuación preventiva de cerca de 300 personas.

La ordenanza aprobada autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a realizar reestructuraciones presupuestarias, transferencias de partidas y a utilizar fondos de libre disponibilidad para afrontar los gastos que demande la emergencia. Además, se habilitó la gestión de asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales o internacionales, conforme a la normativa vigente.

En relación al Plan de Contingencia, se estableció la evacuación segura y ordenada de la población en riesgo, garantizando alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad por un período estimado de 30 días, con el fin de minimizar riesgos sociales y sanitarios.

El plan contempla cuatro fases de intervención:

Fase 1 (Día 0-1): activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), censo rápido y evacuación priorizada.

Fase 2 (Día 1-3): reubicación, alojamiento y asistencia inicial.

Fase 3 (Día 4-10): estabilización, seguimiento sanitario y seguridad.

Fase 4 (Día 11-15): evaluación técnica y definición sobre el retorno o la extensión de las medidas.