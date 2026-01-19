Al menos 16 muertos por los incendios forestales en Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró el día de ayer estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. La decisión se tomó ante la magnitud de los incendios forestales que se desarrollan en ambas zonas. Según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), hasta la mañana de ayer se registraban 24 incendios activos en todo el país, siendo los de mayor intensidad aquellos localizados en Ñuble y Biobío, precisamente las regiones bajo emergencia.

La gravedad de los siniestros obligó a ordenar evacuaciones preventivas en distintas comunas. De acuerdo con la Agencia Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), casi 20.000 personas debieron abandonar sus hogares como medida de protección frente al avance del fuego. Senapred también confirmó la destrucción de al menos 250 viviendas producto de los incendios, lo que dejó a cientos de familias damnificadas en ambas regiones. De los 16 fallecidos, 15 se dieron en la región del Biobío y uno en Ñuble, en la comuna de Bulnes. “Lo que nosotros podemos informar hasta ahora es que son personas que han sido encontradas en el lugar del despliegue del incendio”, señaló el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Además de las víctimas fatales, se reportaron al menos 19 personas lesionadas entre ambas regiones, con 14 heridos en Ñuble y cinco en Biobío. Desde la cartera de Seguridad no descartaron que el número de afectados aumente a medida que avance el trabajo de verificación en las zonas más golpeadas.

De acuerdo con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por los incendios en Ñuble y Biobío, la superficie total afectada alcanza las 20.000 hectáreas. El despliegue de recursos humanos y técnicos es considerable. En Ñuble trabajan alrededor de 1.200 voluntarios de Bomberos, mientras que en Biobío la cifra asciende a 2.500. A ello se suman 120 carabineros adicionales en las zonas afectadas. En cuanto al apoyo aéreo, las autoridades informaron que en Ñuble operan 11 aeronaves con 10 brigadas terrestres, mientras que en Biobío se desplegaron 13 aeronaves y 25 brigadas especializadas.