Trump impone aranceles a varios países de la OTAN por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por declarar su respaldo a Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla.

“El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia”, escribió Trump en su perfil de Truth Social.

Vale resaltar que el jefe de Estado había amenazado 24 horas antes con tomar la medida económica si Groenlandia seguía recibiendo apoyo de Europa.

Trump indicó que está dispuesto a “negociar de inmediato” con los países, a los que acusó de estar “poniendo en riesgo” todo lo que “Washington ha hecho por ellos”.

“Es hora de que Dinamarca retribuya: ¡la paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto”, aseveró el presidente, en relación a que durante años los países mencionados estaban exentos de pagar aranceles a Estados Unidos.

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa con sus propios efectivos militares en la isla, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento reforzar su “seguridad nacional” y de que caiga en manos de China o Rusia.

Trump resaltó en que Dinamarca carece de capacidad para defender Groenlandia y afirmó: “Su única protección ahora mismo son dos trineos tirados por perros, y uno de ellos es nuevo”. Además, argumentó que la integración de la isla es indispensable para la seguridad nacional estadounidense.