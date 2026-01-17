Trump amenaza con aranceles a los países que no apoyen su plan para Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo ayer que podría imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de hacerse con Groenlandia, parte del territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN.

“Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, manifestó en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales.

La iniciativa de Trump para controlar Groenlandia ha provocado indignación entre los países europeos, que temen que esta medida pueda romper lazos transatlánticos de larga data. Desde Dinamarca, un grupo de senadores estadounidenses que arribaron a Copenhague en medio de la escalada de tensiones cargó contra las pretensiones de Trump advirtiéndole que le “hace el juego” a los “autócratas” en Rusia y China.

“Estoy aquí porque millones de estadounidenses están profundamente preocupados por la reciente retórica de Estados Unidos sobre Groenlandia. Ya sea comprándola o utilizando la fuerza militar”, lanzó la senadora demócrata por New Hampshire, Jeanne Shaheen, en declaraciones desde Copenhague.

A su vez, desde la Unión Europea se ha intentado responder a las preocupaciones de seguridad que Estados Unidos tiene sobre la isla manifestando su predisposición a implicarse más activamente en la defensa de la misma.

Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania confirmaron el envío de tropas a Groenlandia por pedido de Dinamarca.

En esa línea, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo: “No creo que la presencia de tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni que afecte en absoluto a su objetivo de adquirir Groenlandia”.

Representantes de Groenlandia y Dinamarca visitaron la Casa Blanca esta semana para mantener reuniones que concluyeron sin resultados concretos sobre los planes de Trump.