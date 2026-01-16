Llegaron a La Habana los cuerpos de 32 cubanos fallecidos en la captura de Maduro

Los restos de los 32 soldados cubanos que fallecieron el pasado 3 de enero durante el ataque de EE. UU. a Venezuela arribaron al aeropuerto José Martí, de La Habana, donde fueron recibidos con honores.

Las urnas con las cenizas de los militares fueron bajadas de una aeronave de Cubana de Aviación por soldados cubanos con guantes blancos y recibidas por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, en un acto en el aeropuerto de La Habana.

“Nos reunimos para recibir en nuestro suelo a hermanos que cayeron lejos de su casa, pero no de su deber. Al acoger sus restos mortales renovamos ante ellos el juramento de lealtad a la patria”, expresó Casas.

Tras la recepción en el aeropuerto, se realizó una caravana por las principales avenidas de la capital, acompañada por miles de personas que portaban banderas.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados en procesión hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, como parte del protocolo oficial de recepción y velatorio.

El Gobierno cubano informó que el acto formó parte de la primera de dos jornadas dedicadas a denunciar el operativo estadounidense en Venezuela y a rendir homenaje a los caídos.

En el acto oficial estuvieron presentes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y el expresidente Raúl Castro. La llegada de los restos de los militares marca un momento de creciente tensión entre la isla y Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump exigió al gobierno de la nación caribeña pactar con él antes de que sea “demasiado tarde”.

Los uniformados fallecidos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad de Cuba, y según la información oficial formaban parte de un convenio de seguridad bilateral.