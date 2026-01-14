Piden pena de muerte para el expresidente de Corea del Sur

La fiscalía surcoreana pidió la pena capital para el exmandatario Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial en diciembre de 2024. La solicitud se produjo en el último día del juicio por insurrección que afronta el exmandatario en el Juzgado del Distrito Central de Seúl. El equipo especial solicitó la pena máxima para el expresidente, aunque en la práctica es poco probable que se cumpla, ya que existe una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años. De esta manera, se espera que el juzgado dictamine sentencia a principios de febrero, según Yonhap.

El equipo de fiscales acusó a Yoon de declarar la ley marcial “con el propósito de permanecer en el poder durante mucho tiempo mediante el control del poder judicial y legislativo”, y destacó la gravedad de sus actos por movilizar recursos que deberían destinarse al bien público. El actual gobierno surcoreano respondió a la noticia afirmando que espera que la Justicia surcoreana falle “de acuerdo con la ley, los principios y las expectativas del público”.

Según se indicó, Yoon enfrenta cargos como dirigir una insurrección, abuso de poder, obstrucción de justicia, ayudar a un enemigo y perjurio en relación con la ley marcial que el mandatario justificó como una manera de proteger a la nación de “fuerzas antiestatales”.