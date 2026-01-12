Se reportaron al menos 192 muertos tras protestas en Irán

Al menos 192 manifestantes han muerto en las protestas más multitudinarias contra el régimen de Irán desde hace tres años, denunció este domingo la ONG Iran Human Rights. Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara “dispuesto a ayudar” al pueblo. En caso de un ataque militar estadounidense, “tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos”, advirtió este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública.

En una entrevista retransmitida este domingo por la televisión estatal IRIB el presidente iraní Masud Pezeshkian afirmó que “el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad”. Son sus primeras declaraciones después de que las protestas se intensificaran las últimas tres noches. Videos publicados en las redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas protestas en varias ciudades, como la capital, Teherán, y Mashhad en el este.

Los videos se filtraron a pesar del cierre total de internet en el país, que ha imposibilitado la comunicación con el mundo exterior a través de aplicaciones de mensajería o incluso las líneas telefónicas. El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, afirma haber recibido “relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet”.