Trump lanzó una advertencia a Cuba: "Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

Donald Trump advirtió que Cuba “no tendrá más petróleo ni dinero” y exigió que llegue a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.

El mandatario vinculó la supervivencia de la isla al apoyo de Venezuela, país que ya no requiere “protección de matones y extorsionadores” tras la intervención militar de Estados Unidos.

El gobierno cubano confirmó la muerte de 32 combatientes en Caracas durante el operativo contra Nicolás Maduro, mientras Trump reforzó su amenaza desde la red Truth Social y en conferencia de prensa, señalando que Cuba está “a punto de caer”.