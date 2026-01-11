Se extienden las protestas en Irán en medio de la represión

En medio de un clima de protestas generalizadas que comenzaron a fines de diciembre, las manifestaciones antigubernamentales se multiplicaron en más de 110 ciudades y 31 provincias de Irán, cuestionando al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Con el acceso a internet y las líneas telefónicas cortadas, el número de muertos en las protestas aumentó a al menos 65 y se registraron más de 2.300 detenciones, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que el apagón digital no solo impide la circulación de información, sino que también puede servir para ocultar abusos y violaciones de derechos humanos perpetradas durante operativos de represión.

El discurso oficial se endureció con el correr de los días. Al inicio de las protestas, el presidente Masoud Pezeshkian y otros funcionarios hablaban de “personas descontentas” por razones económicas legítimas. Sin embargo, ahora los manifestantes son calificados como “agentes terroristas” al servicio de Estados Unidos e Israel.

Asimismo, el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtió en las últimas horas que cualquier persona que participe o colabore en las protestas en Irán será considerada “enemigo de Dios”, un delito que la legislación iraní castiga con la pena de muerte.

El secretario de Estado estadounidense, Marcos Rubio, reiteró su apoyo a los manifestantes. “Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”, publicó Rubio en la red social X. En tanto, el presidente Donald Trump lanzó previamente una advertencia a los líderes iraníes: “Será mejor que no empiecen a disparar porque nosotros también empezaremos a disparar”.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, impulsadas por la frustración ante el aumento de la inflación y la ira contra los gobernantes conservadores de Irán y el violento aparato de seguridad.

Por su parte, Reza Pahlavi, hijo mayor del último sha de Irán, instó a la población a sumarse a una huelga general para “doblegar por completo” a la República Islámica y al “aparato represivo” liderado por Khamenei.