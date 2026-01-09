Protestas masivas sacuden Teherán

Miles de personas salieron a las calles de Irán, especialmente en Teherán, tras el llamamiento a protestar del príncipe heredero en el exilio Reza Pahlavi.

Las autoridades iraníes interrumpieron el acceso a internet y a las líneas telefónicas en amplias zonas del país en la noche de ayer, en medio de una nueva escalada de protestas nacionales que ya dejaron decenas de muertos y miles de detenidos.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, al menos 45 personas murieron en la violencia en torno a las manifestaciones, mientras que más de 2.200 han sido detenidas.

La crisis se agrava por una inflación anual superior al 42 %, que en diciembre superó el 52 % interanual, una caída estimada del 2,8 % del PBI, la eliminación de subsidios a los combustibles, la escasez de agua y una profunda crisis energética.

Mientras la represión se intensifica, el futuro inmediato de Irán permanece envuelto en la incertidumbre. En las últimas horas, Donald Trump amenazó con “golpear muy duro” a Irán y hasta prometió hacerles “pagar con el infierno” las matanzas de manifestantes.