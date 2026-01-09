Decenas de quejas y desafiliaciones de TV paga en Uruguay

En las últimas horas se dio a conocer que en Uruguay los usuarios de Directv y Flow ya no pueden acceder a los canales 4, 10 o 12. Al querer ver estos canales, los usuarios se encuentran con una placa de advertencia de que las señales en cuestión no están disponibles. “La señal no está disponible por razones ajenas a Directv Uruguay. Estamos trabajando para restablecerla. Lamentamos las molestias ocasionadas", asegura el texto en el caso de Directv, mientras que el de Flow detalla: “Estimados clientes, esta señal se encuentra temporalmente indisponible. Estamos trabajando para normalizar el servicio cuanto antes”.

De acuerdo a lo que comentan allegados, el contrato de estos cableoperadores con los canales abiertos privados venció a fines de año y no hubo una renovación automática. Esto se da luego de que los canales VTV, VTV Plus y Gol TV dejaran de emitirse desde este 1° de enero, sin aviso previo, en las diferentes cableoperadoras. Es que por estos días, ambas partes buscan hacer pesar sus posiciones en la negociación 2026 en virtud de que Directv cuenta ahora con el fútbol uruguayo y los canales quieren hacer valer su programación. Los canales abiertos 4, 10 y 12 tienen vínculos comerciales con las empresas de cable Montecable, TCC y Nuevo siglo, con quienes por el momento no hay un acuerdo por el fútbol uruguayo, aunque algunos informantes estiman que lo habrá en los próximos días. Como negociación secundaria, los canales abiertos necesitarán, para informativos y programas deportivos, las imágenes con los goles y compactos de los partidos, que le pertenecían a Tenfield hasta diciembre y que ahora serán de Directv y TyC Sports.

Bajo este contexto, se viralizaron en redes sociales diversos videos de decenas de personas haciendo fila en las oficinas de Flow, perteneciente al Grupo Clarín, para desafiliarse de la TV paga por el bloqueo mencionado. Según juristas, no existe razón que justifique la alegada indisponibilidad que puso Flow en sus pantallas para no emitir los canales 4, 10 y 12.