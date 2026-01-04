Maduro fue alojado en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York

Nicolás Maduro fue alojado junto a su esposa, Cilia Flores, en una prisión de máxima seguridad en Nueva York pocas horas después de ser capturados en Caracas. El mandatario venezolano deberá comparecer en breve ante la Justicia, imputado por delitos de narcoterrorismo.

La acusación, tramitada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fue confirmada por la fiscal general Pamela Bondi, quien detalló que el expediente incluye cargos vinculados al narcotráfico internacional y al uso de armas de guerra. Según el documento oficial, Maduro es señalado como líder del “Cártel de los Soles”, organización integrada por altos funcionarios que habría operado durante años para introducir cocaína en Estados Unidos.

En paralelo, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, cuestionó la ofensiva norteamericana y la calificó como “un acto de guerra”, advirtiendo que constituye una violación del derecho internacional.