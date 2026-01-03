La vicepresidenta de Venezuela desafió a Trump: "Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos"

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó un duro mensaje contra Estados Unidos y contra Donald Trump, luego del ataque a Caracas que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. En una conferencia desde la capital, Rodríguez reclamó unidad nacional para defender la soberanía y advirtió: “Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos”.

El discurso buscó mostrar resistencia frente a la ofensiva externa. “Si hay algo que este país y los venezolanos tienen en claro es que jamás volveremos a ser esclavos, jamás volveremos a ser colonia”, afirmó. La funcionaria también sostuvo que “la historia y la Justicia se los hará pagar”, en referencia directa a Trump y a la política estadounidense hacia Venezuela.

La intervención de Rodríguez expone la tensión creciente entre Caracas y Washington y marca un intento del gobierno venezolano de reforzar la narrativa de unidad interna frente a la presión internacional.