Avanza la investigación del incendio que provocó 40 muertes en Crans-Montana, Suiza

Las investigaciones iniciales por la tragedia de Año Nuevo en Suiza, donde 40 personas perdieron la vida, sugieren que el incendio mortal que arrasó el bar en la estación de Crans-Montana el pasado 1 de enero comenzó cuando bengalas encendidas, colocadas en botellas de champán, fueron llevadas demasiado cerca del techo, según declaró la fiscal Béatrice Pilloud en la jornada de ayer.

En una conferencia de prensa, las autoridades suizas situaron el número de muertes a causa del incendio ocurrido en la fiesta de Año Nuevo en el bar “Le Constellation” en 40 y 119 personas heridas de gravedad, de las cuales 113 han sido formalmente identificadas. Casi tres cuartas partes son suizas (71), seguidos por 14 francesas, 11 italianas y cuatro serbias, según informó la policía.

Según los primeros elementos y testimonios recopilados, el incendio habría provocado una explosión y un fuego generalizado en el local. Velas pirotécnicas podrían estar en el origen del siniestro mortal.

“Fue abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de este incendio. Todas las pistas son exploradas y ninguna es dejada al abandono. De las hipótesis, algunas se confirman hoy. Todo deja pensar que el fuego partió de velas incandescentes o fuegos de bengala que fueron puestas en la boca de botellas de champaña, situadas muy cerca del plafón que habría provocado un fuego muy rápido y general”, señaló Béatrice Pilloud, procuradora general del Valais en la conferencia de este viernes.

La investigación también está verificando si la espuma aislante del techo del bar fue responsable de la rápida propagación del fuego.

Asimismo, la fiscal Pilloud no descartó que se examine tras los resultados de la investigación la responsabilidad penal de estos hechos.

“Según los resultados de la investigación y a medida que se adopten las medidas de la instrucción y la investigación, existirá la posibilidad o no de examinar si hay una responsabilidad penal que implique a personas”, completó.