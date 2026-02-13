La hija de Kim Jong Un podría ser designada futura líder de Corea del Norte

Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur aseguraron que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, estaría dando pasos para consolidar la posición de su hija, Kim Ju Ae, como su sucesora al frente del país asiático.

“Se han detectado indicios de que ha expresado su opinión sobre ciertas políticas estatales, por lo que el NIS cree que ahora ha entrado en la etapa de ser designada como sucesora”, señaló el parlamentario Lee Seong Kweun, tras una sesión informativa a puerta cerrada de la agencia ante la comisión parlamentaria de Inteligencia.

La evaluación del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS, por sus siglas en inglés) se produce mientras el Norte se prepara para celebrar a finales de este mes su mayor conferencia política, en la que se espera que Kim exponga sus principales objetivos de política para los próximos cinco años y adopte medidas para reforzar su control autoritario.

Pese a su mayor visibilidad en la propaganda, los medios estatales norcoreanos nunca han publicado el nombre de la hija de Kim, refiriéndose a ella solo como su “respetada” o “querida” hija.

La creencia de que se llama Kim Ju Ae se basa en un relato del exastro de la NBA Dennis Rodman, quien recordó haber sostenido en brazos a la hija bebé de Kim Jong Un durante un viaje a Pyongyang en 2013. Funcionarios de inteligencia surcoreanos creen que la niña nació en algún momento de ese año.

La joven, cuya figura está tan restringida que ni siquiera se conoce exactamente su edad (los expertos en el país creen que tiene entre 12 y 13 años) apareció por vez primera ante el público en noviembre de 2022 mientras acompañaba a su padre en la inspección de un misil.

Desde su fundación en 1948, Corea del Norte ha estado gobernada por varones de la familia Kim, comenzando por el fundador del país, Kim Il Sung, a quien sucedió su hijo, Kim Jong Il.

Kim Jong Un tenía apenas 26 años cuando fue nombrado oficialmente heredero durante una conferencia del partido en 2010, dos años después de que Kim Jong Il sufriera un debilitante derrame cerebral.