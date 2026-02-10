Nuevo naufragio deja más de 50 desaparecidos

Un total de 53 migrantes, entre ellos dos bebés, han fallecido o están desaparecidos tras el naufragio de una embarcación neumática con unas 55 personas frente a las costas de Libia. La información la brindó la Organización Internacional para las Migraciones. Según las informaciones recogidas por esta organización, la embarcación volcó al norte de Zuwara, Libia, y solo dos mujeres nigerianas pudieron ser rescatadas en una operación de salvamento dirigida por entidades libias.

Esta última tragedia eleva a al menos 484 el número de víctimas, entre fallecidos y desaparecidos, en esta ruta en las primeras cinco semanas del corriente año, aunque se cree que se han producido múltiples naufragios “invisibles” debido a condiciones meteorológicas extremas y en un contexto en el que las redes de tráfico siguen explotando a los migrantes. Es por esto, que la Organización Internacional para las Migraciones en realidad cree que hay cientos de muertes más que no se han registrado.

Según los relatos de las supervivientes, la embarcación, que transportaba a migrantes y refugiados africanos, zarpó de la localidad Al-Zawiya a última hora del día, volcando seis horas después de haber salido. “Estos incidentes repetidos ponen de relieve los riesgos persistentes y mortales a los que se enfrentan los migrantes y refugiados que intentan la peligrosa travesía”, indicaron desde la organización. Esta entidad insistió en que es necesaria una cooperación internacional más sólida y con respuestas centradas en la protección para hacer frente a las redes criminales de tráfico que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, junto con vías de migración seguras y regulares para reducir los riesgos y salvar vidas.