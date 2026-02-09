El régimen de Irán minimizó el despliegue militar de EE. UU. en Medio Oriente

El régimen de Irán afirmó este domingo que no acepta órdenes externas ni la dominación de grandes potencias, en clara referencia a Estados Unidos y su exigencia de enriquecimiento cero de uranio, dos días después de reanudar las negociaciones nucleares indirectas en Mascate, Omán. “No buscamos una bomba nuclear, nuestra bomba es el poder de decir no a las grandes potencias”, declaró el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante el primer Congreso Nacional de Política Exterior y su Historia, según informó la agencia oficial IRNA.

Araqchi subrayó que el programa atómico iraní constituye una necesidad nacional, sobre todo en ámbitos como la agricultura, la salud y la futura demanda de combustible nuclear, y sostuvo que la República Islámica no puede prescindir de esa capacidad. El jefe de la diplomacia iraní agregó que Teherán ha pagado un alto precio para mantener un programa nuclear pacífico y ejercer su derecho al enriquecimiento de uranio, derecho que calificó de “indiscutible”. “No renunciaremos a nuestro derecho a enriquecer uranio, aunque el coste sea alto. Nadie puede dictarnos lo que debemos tener”, insistió, aludiendo a la reanudación de las negociaciones nucleares indirectas con Estados Unidos en Mascate.

El jefe negociador iraní reiteró que la República Islámica está dispuesta a despejar las inquietudes internacionales sobre su programa nuclear “de manera transparente y generando confianza” mediante la diplomacia, aunque advirtió que responderán a cualquier acción militar. “El aumento de la presencia militar estadounidense no nos intimida. Estamos listos para la guerra, pero no somos belicistas. Si eligen la diplomacia, seguiremos ese camino”, enfatizó, dos días después de mantener conversaciones con el enviado de Washington, Steve Witkoff, quien visitó el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en la zona.

El sábado Araqchi ya había adelantado que el régimen respondería a cualquier ataque norteamericano: “Si Washington nos ataca, no hay posibilidad de atacar suelo estadounidense, pero atacaremos sus bases en la región”, amenazó el canciller persa.