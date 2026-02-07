Buenas sensaciones tras la cumbre entre Irán y Estados Unidos

Irán y Estados Unidos han mantenido en Omán unas conversaciones decisivas para evitar una escalada militar, tras las amenazas de Washington, que envió buques de guerra a la zona. Los diálogos en Mascate, capital de Omán, son el primer encuentro de este tipo entre estos dos enemigos acérrimos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025, atacando varias instalaciones atómicas. Para Irán, las negociaciones nucleares en Omán han sido “un buen comienzo”. Ambas partes han acordado continuar negociando, aunque no hay todavía una fecha concreta para ello.

“Fue un buen comienzo para las negociaciones. Existe un entendimiento sobre la continuación de las conversaciones. La coordinación sobre cómo proceder se decidirá en las capitales”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, a la televisión estatal de su país. “Los argumentos fueron presentados en un ambiente positivo”, añadió Araqchi. El ministro aclaró a la televisión iraní que las modalidades y el momento de la próxima ronda de diálogo “serán definidos más adelante”. Asimismo, confirmó que los funcionarios de ambas partes regresaron una vez concluido el encuentro a sus respectivos países para consultas con cada gobierno.

Según se informó, el ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, mantuvo encuentros por separado con su homólogo iraní Araqchi, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner en Mascate “para crear las condiciones adecuadas para la reanudación de las negociaciones diplomáticas”. En este contexto, Araqchi presentó a su homólogo omaní un “plan preliminar elaborado por Teherán para gestionar la situación actual entre Irán y Estados Unidos”, que fue transmitido a Witkoff en una reunión posterior con Busaidi. Poco antes del encuentro, Araqchi afirmó que la República Islámica “está plenamente preparada para defender la soberanía y la seguridad nacional del país frente a demandas excesivas o aventuras”.

Por lo pronto, Estados Unidos busca dialogar, además del programa nuclear iraní, la limitación de los misiles balísticos iraníes y hablar de su apoyo a los grupos regionales de Hamás, Hizbulá y los hutíes del Yemen, mientras Teherán intenta negociar exclusivamente la limitación de su programa nuclear.